Rani Rosius wint de 100 meter in Tilburg, maar kan opnieuw niet overtuigen

In de reeksen was Rosius iets sneller dan in de finale: dan liep ze 11.57. De Limburgse spurtbelofte heeft het de laatste weken moeilijk om haar draai te vinden. Haar seizoensbeste van 11.40 is wel al degelijk, maar die chrono liep ze in Nairobi op grote en gunstige hoogte. Haar persoonlijk record staat sinds vorig jaar op 11.33. Voor het EK in München in augustus is 11.24 nodig, voor het WK in Eugene in juli 11.15.

Als ze de limiet niet loopt, heeft Rosius nog altijd de kans om zich via de World Rankings voor het WK te plaatsen. De top 48 mag naar Eugene en ze is momenteel 45e.

(belga)