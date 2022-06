NATIONS LEAGUE. Frans B-elftal komt zonder Mbappé en Benzema niet verder dan gelijkspel tegen Kroatië en mag groepswinst al bijna vergeten

Kroatië en Frankrijk hebben op de tweede speeldag van de Nations League 1-1 gelijkgespeeld. Frankrijk kwam na rust op voorsprong via Adrien Rabiot, maar zag Kroatië in het slot nog langszij komen na een strafschop. Frankrijk start de nieuwe Nations League-campagne zo met een teleurstellende 1 op 6. Vorige week verloren Les Bleus thuis met 1-2 van Denemarken.

Na een kwartier kreeg Kroatië de kans op de 1-0, maar Budimir ging oog in oog met doelman Maignan voor eigen succes en verzuimde af te leggen voor Majer, die de openingstreffer maar had moeten binnen tikken.

Halverwege de eerste helft ontsnapte Kroatië op zijn beurt. Niet aan een doelpunt, wel aan een rode kaart. Verdediger Vida tackelde Nkunku op schandalige wijze vol langs achter, maar werd slechts bestraft met een geel.

© AP

Na een halfuur spelen werd er eindelijk gescoord. De razendsnelle Nkunku glipte door de Kroatische defensie en schoot de 0-1 tegen de netten. Maar dat was buiten de grensrechter gerekend, die - terecht - nipt buitenspel had gezien. Er werd zo met een 0-0 de kleedkamer ingetrokken.

Geanimeerde tweede helft

De afgekeurde goal van Nkunku was slechts uitstel van executie, want na rust was het dan toch prijs voor Les Bleus. Ben Yedder stuurde Adrien Rabiot diep met een mooie pass, deze laatste faalde niet en bracht Frankrijk op voorsprong.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Na het doelpunt van Rabiot ging Kroatië op zoek naar de gelijkmaker. Luka Modric, die zijn 150ste interland voor Kroatië afwerkte, dreigde met een schotje, maar AC Milan-goalie Mike Maignan had de bal maar weg te boksen.

Toch kwam Kroatië tien minuten voor tijd nog langszij. Invaller Clauss haakte Kramaric verkeerd in de zestien. Penalty. Kramaric nam de strafschop zelf en stuurde Maignan de verkeerde kant uit: 1-1. Kroatië ging daarna nog vol op zoek naar het winnende doelpunt, maar dat kwam er uiteindelijk niet. Het mocht nog van geluk spreken dat Griezmann na verkeerd uitkomen van doelman Livakovic naast besloot.

Door het gelijkspel mag Frankrijk, waar Karim Benzema en Kylian Mbappé de hele wedstrijd broederlijk naast elkaar op de bank zaten, de groepswinst al bijna vergeten. Het staat op een gedeelde derde plaats met Kroatië en telt slechts één punt uit twee wedstrijden.

© AFP

ANDERE UITSLAGEN

League B: groep 2

IJsland - Albanië: 1-1

Israël - Rusland: geannuleerd

League C: groep 3

Slowakije - Kazachstan: 0-1

Wit-Rusland - Azerbeidzjan: 0-0

League D: groep 1

Letland - Liechtenstein: 1-0

Andorra - Moldavië: 0-0