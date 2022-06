Boris Johnson wint vertrouwensstemming binnen eigen partij en mag eerste minister blijven

‘Partygate’ zorgt ervoor dat de Britse premier Boris Johnson al lange tijd onder vuur ligt. De feestjes die tijdens de pandemie in zijn ambtswoning Downing Street werden georganiseerd hebben ervoor gezorgd dat er in het Britse parlement al meermaals naar zijn ontslag werd gevraagd door de oppositie. Tot nu toe ging Johnson daar niet op in. Hij bood wel al zijn excuses aan, maar ontslagnemen deed hij niet.

Enkele leden van zijn eigen partij vonden ook dat Johnson best kon opstappen, maar het bleef bij een kleine minderheid. Tot afgelopen weekend. Toen de premier de St. Paul’s kathedraal zaterdag binnenliep voor de speciale kerkdienst ter ere van het jubileum van de Queen werd hij samen met zijn echtgenote Carrie uitgejouwd. Dat boegeroep zou ervoor gezorgd hebben dat heel wat parlementsleden zich toch bedacht hebben.

Volgens de regels moet 15 procent van de conservatieve parlementsleden een brief van wantrouwen indienen bij de partij om een vertrouwensstemming te organiseren. Momenteel zitten er 359 conservatieven in het parlement. Dat betekent dus dat 54 parlementsleden officieel hun wantrouwen in de premier moesten uiten. Ze mochten dat anoniem doen.

Die 54 werden behaald, waardoor maandagavond een vertrouwensstemming georganiseerd werd. Tijdens die stemming mochten parlementsleden door middel van een geheim stemformulier hun stem uitbrengen. Om de stemming te overleven moest Johnson van de helft van zijn partij het vertrouwen krijgen. Dat zijn dus 180 parlementsleden die voor moeten stemmen.

Die 180 stemmen haalde Johnson. En dat betekent dus dat hij voor de komende 12 maanden redelijk veilig op zijn plek zit. Omdat hij de stemming won, mag er een heel jaar lang geen nieuwe vertrouwensstemming georganiseerd worden. Al is hij natuurlijk nooit helemaal veilig.

In 2018 werd er ook zo’n stemming georganiseerd tegen de toenmalige premier Theresa May. Zij won die. Maar omdat een derde van haar parlementsleden tegen stemden, moest zij toch haar vertrek enkele maanden later aankondigen. En er werd door verschillende hooggeplaatsten ook al op gewezen dat regels altijd aangepast kunnen worden.

