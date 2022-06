Elise Mertens opnieuw nummer 1 van de wereld in het dubbel

Elise Mertens mag zich opnieuw de beste dubbelspeelster van de wereld noemen. Op de nieuwe wereldranglijst neemt de Hamontse de eerste plaats over van de Tsjechische Siniakova.

Op Roland Garros werd Elise Mertens nochtans al uitgeschakeld in de derde ronde, samen met haar dubbelpartner Veronika Kudermetova. Maar omdat de Tsjechische Siniakova niet in actie kwam in Parijs, springt Mertens nu naar de eerste plaats.

Ook vorig jaar prijkte de Belgische nummer één in het vrouwentennis al enkele weken op de eerste plaats in de wereldranking. Haar dubbelpartner Kudermetova staat op de tweede plaats, maar mag op de volgende grand slam, Wimbledon, niet spelen omdat ze een Russische is.

In het enkelspel stijgt Mertens ook op de wereldranking, daar staat ze opnieuw in de top 30. Nadat ze op Roland Garros in de 1/8ste finale werd uitgeschakeld door de latere finaliste, Coco Gauff.