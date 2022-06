Zondag hoogdag, maandag baaldag voor Wout van Aert: “We zijn niet van plan ons hier stikkapot te rijden”

Zo blij Wout van Aert (27) zondagmiddag in Beauchastel was, zo ontgoocheld verliet hij maandagavond Brives-Charensac. Een winner als de Belgische kampioen wil geen enkele kans door de vingers laten glippen, maar gisteren was dat wél het geval. “Jammer dat ik met zulke benen maar voor de zesde plaats sprint”, zei Van Aert, die het geel moest afstaan en voort moet in het groen.