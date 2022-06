De enkelverzwikking is best ernstig. Romelu Lukaku (29) is out voor de interland van woensdag tegen Polen en de kans lijkt klein dat de spits daarna inzetbaar is voor de laatste twee duels met de nationale ploeg. De bondscoach zoekt alternatieven. Voorlopig blijft Big Rom nog even onder toezicht van de medische staf van de Duivels.