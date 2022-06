Chaos troef in Women’s Tour: koers ligt uur stil door ongeval, spekgladde wegen zorgen voor valpartij in gevaarlijke slotkilometer

Een scherpe en uiterst gladde bocht zorgde er uiteindelijk ook voor dat topfavoriete Lorena Wiebes en een rist andere rensters tegen de grond gingen. De vrouwen gleden hier tegen vol tegen de dranghekken aan, die veel te dicht tegen het parcours stonden.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Eerder was er op 36 kilometer van de aankomst al de nodige opschudding. Door een ongeval - dat niets met de koers te maken had -, moesten de rensters de remmen dicht knijpen voor een ambulance die op het parcours moest komen. De wedstrijd lag uiteindelijk een uur lang stil.

Geen pretje voor de rensters, die stilstaand koude temperaturen moesten trotseren. Sommigen zochten hun toevlucht daarom tot de volgwagens om te schuilen, anderen waagden zich aan een TikTok-dansje om op te warmen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De winst in de openingsrit ging uiteindelijk naar Clara Copponi. De Française haalde het na 142,1 kilometer in de sprint voor de Italianen Sofia Bertizzolo en Elena Cecchini. Voor de 23-jarige Copponi is het haar eerste profzege, na tal van ereplaatsen de voorbije maanden, onder meer een vijfde plaats in de Omloop Het Nieuwsblad. Ze is meteen ook de eerste leider.