Het gebouw werd in gebruik genomen in aanwezigheid van Vlaams minister Zuhal Demir en gouverneur Jos Lantmeeters. — © Chris Nelis

Zutendaal

Zondag werd in bezoekerscentrum Lieteberg de nieuwe centrale werkplaats in gebruik genomen. Daarmee heeft de succesvolle toeristische trekpleister in Zutendaal een nieuwe mijlpaal bereikt.