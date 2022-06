Wedstrijden grastoernooi Rosmalen uitgesteld wegens aanhoudende regen

Zizou Bergs (ATP-168) zal zo opnieuw een dag langer moeten machten voor zijn wedstrijd tegen de Australiër Matthew Ebden (ATP-432) in de tweede en laatste kwalificatieronde. De partij was al voor zondag voorzien, maar ook toen gooide regen roet in het eten.

In het vrouwen dubbelspel zag Elise Mertens, die met de Russin Veronika Kudermetova het eerste reekshoofd vormt, haar wedstrijd tegen de Duitse Julia Lohoff en de Tsjechische Renata Voracova met een dag uitgesteld.

Yanina Wickmayer (WTA-749) kwam maandag wel in actie. Ze verloor in de tweede kwalificatieronde met 6-1 en 7-5 van de Australische Storm Sanders (WTA-240). Die geeft dinsdag in de eerste ronde achtste reekshoofd Elise Mertens (WTA-29) partij. Greet Minnen (WTA-88), tegen de Russischa Anna Blinkova (WTA-108), Kirsten Flipkens (WTA-308), tegen de Russische Anastasia Tikhonova (WTA-175), en Alison Van Uytvanck (WTA-46), tegen de Duitse Tamara Korpatsch (WTA-105), beginnen eveneens dinsdag aan hun toernooi.