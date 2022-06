Na twee jaar onderbreking door corona weer hoedenparade in Tongerse Hippodroom

Pinkstermaandag is al meer dan 20 jaar de jaarlijkse ‘hoedendag’ op de hippodroom. Het initiatief komt van dierenarts Jef Van den Noortgate (85): “Na twee jaar onderbreking door corona dreigde dit mooie evenement te verdwijnen. Gelukkig heeft het bestuur van het drafrennen mijn smeekbede gehoord en kreeg onze ‘Ascot aan de Jeker’ een vervolg”. Iedereen met een hoofddeksel mocht gratis binnen. De meeste mannen kozen voor een simpele hoed of pet, maar heel wat vrouwen paradeerden met een eigen creatie op hun hoofd.

Katrien Vermeulen met haar eigen creatie. — © Bart Borgerhoff

Katrien Vermeulen uit Sint-Niklaas stond te blinken in de tribune: “Ik heb deze volledige outfit zelf ontworpen behalve de schoenen en de handtas. Maar ik ben dan ook couturier en modiste. Op mijn hoed zie je onder andere paarden en vlinders, want de paarden vliegen hier als vlinders over de piste”, aldus Katrien die vergezeld werd door haar vriendin Chantal Demeese met haar man Lucien Rombaut. “Wij zijn speciaal vanuit Gent naar hier gekomen”, zegt Chantal.

© Bart Borgerhoff

Een koppel uit Lommel viel ook op met houden waarop Ambiorix, paarden met sulky en zelfs de volgwagen van het drafrennen te zien waren. “Ik was vroeger etalagist. We komen hier regelmatig naar de paardenkoers kijken. Deze hoeden heb ik zelf gemaakt, ik heb er anderhalve dag aan gewerkt. Ze hebben ons geluk gebracht, want we hebben vandaag gewonnen op de Tiercè”, glundert Jan Grevendonck.

© Bart Borgerhoff

Hedwig Sleurs, voorzitter van de raad van beheer van de Jekerhippodroom, hoopt op een revival van de paardensport. “Dit seizoen hebben we 19 koersdagen. Dat is meer dan in Waregem (12) en Oostende (8). We zitten dus nog goed, maar sinds corona durven de mensen precies minder gokken.”

