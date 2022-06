Dimitri Van den Bergh richt eerste dartsschool van het land op: “Expertise en passie voor de sport delen”

/

Niemand minder dan de nummer 9 van de wereld, darter Dimitri Van den Bergh, zet samen met zijn familie de schouders onder de eerste dartsschool van het land. Maandag werden de plannen van DNE, ‘Darts Never Enough’, onthuld. Begin september opent de school officieel de deuren in de gemeente Schoten. “Ik wil mijn expertise en passie delen en hoop daarmee mensen over het hele land te kunnen raken”, zegt Van den Bergh.