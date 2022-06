Pakt Engelse tweedeklasser uit met spectaculaire transfer? “Cardiff City doet serieuze inspanning voor Gareth Bale”

Zit er een verrassende transfer aan te komen in voetballand? Cardiff City zou naar verluidt hengelen naar de diensten van Gareth Bale, die deze zomer gratis op te halen is bij Real Madrid. Opvallend: Cardiff City komt uit in de Championship, de Engelse tweede klasse, en eindigde daar afgelopen seizoen pas als achttiende.

Een terugkeer naar Tottenham of een overstap naar een MLS-club zou ook tot de mogelijkheden behoren, maar ook Cardiff hengelt dus naar de diensten van Bale. Een keuze voor Cardiff zou die van het sentiment zijn, want Bale is geboren in de Welsche hoofdstad. Het zou dan voor het eerst zijn dat hij in zijn thuisland speelt.

De 32-jarige Bale is eind juni transfervrij als zijn contract bij Real Madrid verloopt. De winger vertoefde uiteindelijk negen jaar in de Spaanse hoofdstad, waar hij 5 Champions League-titels won en drie keer kampioen speelde. Afgelopen weekend schoot hij Wales met een afgeweken vrije trap voor het eerst sinds 1958 naar het WK.

Of de transfer er effectief komt, is nog maar de vraag. Bij Real verdiende Bale zo’n 700.000 euro per week. Dat is meer dan de wekelijkse loonsom van de hele ploeg (!) van Cardiff. Anderzijds zou de komst van Cale het Cardiff City geen windeieren leggen. Bale is geboren in Cardiff en zou bij de club voor de nodige marketinginkomsten kunnenn zorgen. Al zal hij daarvoor wel flink moeten inleveren.