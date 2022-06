Bilzenaar Milan Menten (4de) dacht aan afstappen: “Klein wonder dat ik het einde heb gehaald”

LEES OOK. Oppermachtige Arnaud De Lie toont bloedvorm en sprint naar de zege in de Ronde van Limburg

“Uiteraard had ik graag op het podium gestaan”, aldus Milan. “Maar ontgoocheld met deze vierde plaats ben ik zeker niet. Zeker niet na die toch wel zware val van zaterdag in Heist met een whiplash als gevolg, waar ik nog veel last van heb. Het is zelfs een klein wonder dat ik het einde heb gehaald. Was de koers de eerste helft even zwaar geweest als de vorige jaren, dan had ik bij de doortocht in mijn Rosmeer afgestapt.”

“De eerste 60 km waren echt niet te vergelijken met de voorgaande jaren. Veel rechte, vlakke wegen. Maar vandaag was ik daar niet kwaad om, want naargelang de wedstrijd vorderde kwam ik er gelukkig toch een beetje door en was ik goed genoeg om mee te spurten. Winnen zat er zeker niet in. Daarvoor was De Lie veel te sterk vandaag”, gaf de Bilzenaar eerlijk toe. “Ik reed, vind ikzelf, een perfecte sprint, zat waar ik moest zitten. Alleen werd ik voor de laatste bocht een beetje naar de kant gedrumd. Maar dat is zeker geen excuus. Derde was iets mooier geweest, maar vierde is gezien de omstandigheden ook prima.”