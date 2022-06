Ook al was haar baby in levensgevaar vlak na de geboorte in het AZ Voorkempen en was onmiddellijke overbrenging naar het UZ Leuven noodzakelijk, toch moet Nele Blomme uit Brecht de factuur voor het ‘niet-dringend’ ziekenvervoer, in totaal ruim 1.200 euro, volledig zelf betalen. “We hébben zopas betaald, maar het gevoel van onrechtvaardigheid blijft ons op de maag liggen.”