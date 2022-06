Alexis Vuillermoz kan na moeilijke jaren eindelijk weer winnen: “Ik geloofde niet dat de vlucht tot het einde zou dragen”

Alexis Vuillermoz (TotalEnergies) was er al een paar keer dicht bij dit seizoen, maar strandde telkens op ereplaatsen. In de Dauphiné schoot hij wel raak. “Ongelooflijk”, sprak hij. “Na twee moeilijke jaren door een blessure kan ik eindelijk weer winnen.”

“De voorbije twee seizoenen kende ik pech en liep ik een bekkenfractuur op”, aldus de 34-jarige Fransman. “Ik was niet ver van het stopzetten van mijn carrière, maar ik zette door, want ik wilde terugkeren in het profpeloton. De ploeg wou iemand mee in de vroege vlucht, maar vandaag geloofde ik er niet echt in. Ik wilde ik het liever woensdag proberen. Maar toen ik die jongens zag wegrijden was niemand van de ploeg mee, dus maakte ik alsnog de oversteek.”

“De samenwerking was goed voorin, maar ik had het niet altijd gemakkelijk als lichtgewicht tegen deze zwaargewichten, maar ik deed net zoals de anderen mijn kopbeurten. Ik geloofde niet echt dat de vlucht tot het einde zou dragen, maar we bleven toch koersen en het draaide goed uit.”

“Het was een heel lange sprint, een beetje slordig zelfs. Toen Olivier (Le Gac, red.) aanviel, dacht ik niet dat ik terug zou komen. Maar tegelijk dacht ik aan de renner van Intermarché-Wanty-Gobert (Taco van der Hoorn, red.) in die koers (Brussels Cycling Classic, red.) gisteren. Hij gaf ook niet op. Waarom zou ik niet hetzelfde proberen? Ik had nog even schrik dat iemand anders van achteren zou terugkomen, maar gelukkig gebeurde dat niet. Nu ben ik ook leider, voor het eerst ooit, dus dat wordt genieten woensdag.”