Arnaud De Lie: “Ongelooflijk, al mijn zesde overwinning van het seizoen”

Sam Bennett, Tim Merlier, Mark Cavendish. Arnaud De Lie legde alle topsprinters van de wereld het zwijgen op. “Ongelooflijk, ik pak nu 3 op 3. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Dit is al mijn zesde overwinning van het seizoen”, vertelde De Lie in vlekkeloos Nederlands.

Drie op drie voor Arnaud De Lie. Na de GP Marcel Kint en de Heistse Pijl won de 20-jarige prof maandag ook de Ronde van Limburg al de 6e zege voor De Lie dit seizoen. De Lie wordt zo alsmaar meer en meer favoriet voor de Belgische titel, op zondag 26 juni in Middelkerke. “Mijn conditie is de laatste weken beter en beter geworden, ze is echt super nu”, reageerde De Lie.

“Ik kan andermaal niets anders doen dan de ploeg bedanken voor al het werk dat ze voor mij deden in aanloop naar deze sprint. Frederik Frison blies in volle finale vrijwel iedereen weg. Ik volgde een tijdje zijn lijn en kon het afmaken.”

In volle finale kwamen er een pak renners ten val. Onder hen Mark Cavendish en Gerben Thijssen. Het kransje sprinters werd zo wat uitgedund. “Ik had op dat moment geen tijd om achter mij te kijken. Het ging er veel te hectisch aan toe. Ik had het wiel van Sam Bennett, toen ik het hoorde kraken. Het waren de mannen van BORA - hansgrohe die de spurt gingen inzetten. Ik slaagde erin om naar de derde plaats te rijden en dan kon ik iedereen achter mij houden.’

“Volgende weekend rijd ik Dwars door het Hageland. Een wedstrijd uit de Exterioo Cycling Cup, waarin ik leider in ben. Een volgend doel dus.” (b)