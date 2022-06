Mondo Duplantis realiseert beste wereldjaarprestatie op FBK Games Hengelo, Ben Broeders eindigt op podium

Ben Broeders is maandag derde geëindigd bij het polsstokspringen tijdens de FBK Games in het Nederlandse Hengelo. Hij ging over 5m60. De Zweed Armand “Mondo” Duplantis won met een beste wereldjaarprestatie van 6m01.

Met 5m60 evenaarde Broeders, die al geplaatst is voor zowel het WK atletiek in Eugene in juli als het EK in München in augustus, zijn seizoensbeste. Zijn nationale record staat sinds vorig jaar op 5m81. Op 5m70 en 5m80 kon de Leuvenaar zich maandag niet testen. Hij moest zijn wedstrijd stopzetten door krampen in de kuiten.

“Die kuiten spelen mij heel vaak parten, en zeker als het koud en nat is zoals vandaag”, vertelde Broeders. “Frustrerend wel, want tevoren voelde ik mij heel goed. Ondanks de slechte weersomstandigheden sprong ik heel ontspannen over 5m60. De vorm is dus goed, ik heb gewoon eens een mooie zomerdag nodig. Ik zou toch graag eens mijn echte niveau laten zien, ook al moet ik mij nergens druk om maken omdat ik mijn selecties voor Eugene en München al op zak heb.”

De afgelopen weken waren lastig voor Broeders, maar nu voelt hij zich weer beter. “Na de Diamond League in Doha ben ik ziek geworden en verloor ik redelijk wat kilo’s. Maar afgelopen week voelde ik dat ik er weer doorheen kwam en vandaag was ik al behoorlijk sterk.”

Zaterdag springt Broeders in het Duitse Merzig. Op 16 juni volgt de Diamond League in Oslo, vervolgens het BK in Gentbrugge van 24, 25 en 26 juni.