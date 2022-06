Anouk openhartig in Nederlands programma: “Drie keer in ziekenhuis gelegen met overdosis”

Anouk (47) is in het verleden drie keer in het ziekenhuis beland met een overdosis drugs. Dat heeft ze zondag verteld in het programma ‘Boerderij van Dorst’.

“De laatste keer lag ik tussen allemaal 80-jarigen op de hartafdelingen. Dat was wel een dieptepunt”, zegt ze. “Dat ik zo’n bed bezet hield, vond ik eigenlijk heel triest.” Ook dronk ze een keer zoveel dat ze in het ziekenhuis belandde. “Dat ze dan heel je lijf doorspoelen. Ik voelde me zo’n loser, helemaal met die kinderen (De zangeres heeft er zes, red.) Als mensen daarvan hadden geweten, ik had gewoon de kinderen kwijt kunnen raken. Dat was ook wel de laatste keer.”

Ze gaat niet dieper in op wanneer ze voor het laatst in het ziekenhuis lag, maar het was rond de scheiding van haar tweede man in 2008. “Ik had ze niet allemaal op een rijtje. Ik heb een tijd nodig gehad om dat allemaal te verwerken. Dat heeft me wel een paar jaar gekost.” De kinderen hebben er overigens voor gezorgd dat ze haar leven weer op de rails kreeg. “Op een gegeven moment heb je een bepaalde leeftijd en je hebt kinderen: grow the fuck up.”

Geen contact met Ali

Tijdens het programma, dat te zien is op de openbare omroep NPO3, blikte ze ook nog even terug op de schandalen die losgebarsten zijn eind vorig jaar rond The voice of Holland. Zij was jarenlang coach in de talentenshow, waar ze intussen uitgestapt is. Ali B. wordt onder meer beschuldigd van verkrachting. “Ik vond het in het begin niet zo leuk bij The voice of Holland, maar ik had het wel leuk met Ali. Hij is de reden waarom ik ben gebleven”, vertelt ze. Maar behoefte aan contact heeft ze niet meer. “Ik heb er geen behoefte aan. Ja, dat is het leven.”