Donny M., vermoedelijke moordenaar van Gino, pleegde al eerder misbruik: “Hij mag nooit meer vrijkomen”

Donny M. woonde op een gelijksvloersappartement in Geleen

De moordverdachte in de verdwijningszaak van Gino van der Straeten (9) is dus Donny M. uit Geleen. Een 22-jarige man die amper vijftig meter van de plek woont waar hij het levenloze lichaam van de jongen gedumpt heeft. In 2017 werd hij, als minderjarige, al tot vijf maanden veroordeeld voor het misbruik van twee jongens. “Hij mag nooit meer vrijkomen”, zegt de mama van één van hen.