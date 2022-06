President Mexico boycot top van het Amerikaanse continent

De Amerikaanse president Joe Biden is in Los Angeles gastheer op de negende topconferentie van “de Amerika’s”, of de top van Noord-, Midden- en Zuid-Amerika. De laatste top was in 2018. Biden heeft de linkse leiders van Cuba, Nicaragua en Venezuela wegens mensenrechtenschendingen niet uitgenodigd.

Die beslissing is voor een aantal leiders een reden om weg te blijven. Onlangs hadden verschillende staatshoofden, onder wie de Boliviaanse president Luis Arce en de Hondurese president Xiomara Castro, hun solidariteit betuigd met de uitgesloten landen. Zij stelden hun deelname afhankelijk van de uitnodiging van alle landen.

Ook de Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrado heeft nu verklaard de top niet bij te wonen. “Omdat niet alle landen van het Amerikaanse continent zijn uitgenodigd”, klinkt het. “Wij beschouwen dit als een voortzetting van het oude beleid en een gebrek aan respect.”

De Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken neemt normaal wel deel aan de top. Mexico is een van de belangrijke partners van de Amerikaanse regering in de regio en er wordt nauw samengewerkt op het vlak van migratie, veiligheid en handel.

De eerste top van het Amerikaanse continent was in 1994 in Miami en de conferentie is dit jaar voor de tweede keer in de VS. De vorige Amerikaanse top was in de Peruaanse hoofdstad Lima en ook toen was onenigheid over de autoritaire regimes in met name Venezuela en Cuba een splijtzwam. Toenmalig president Donald Trump zegde zijn deelname tot ergernis van ambtgenoten op het continent op het laatste moment af.