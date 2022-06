KRC Genk stelt Wouter Vrancken dinsdag om 16 uur voor: volg live op www.hbvl.be

Wouter Vrancken kwam al snel tot een persoonlijk akkoord met KRC Genk, op vrijdag 27 mei geraakten de Limburgers er ook met KV Mechelen uit. Vrancken is intussen teruggekeerd van een deugddoende vakantie met het gezin in Egypte. Dinsdag wordt de nieuwe trainer van KRC Genk officieel voorgesteld en kan het echte werk beginnen. De persconferentie is vanaf 16 uur te volgen op www.hbvl.be. (krli)