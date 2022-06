Julien Watrin verrast met zege, persoonlijk record én EK-limiet op 400 meter horden op FBK Games Hengelo

Julien Watrin heeft maandag verrassend de 400 meter horden gewonnen bij de FBK Games in het Nederlandse Hengelo. Hij klokte 49.47, een persoonlijk record waarmee hij onder de limiet duikt voor het EK atletiek in München in augustus.

Het persoonlijk record van Watrin stond sinds 2019 op 49.92. Daar dook hij maandag, bij zijn eerste 400 meter horden van het seizoen, meteen ruim onder. Voor het EK had hij 49.50 nodig, voor het WK atletiek in Eugene in juli is 48.90 vereist.

“Dit is een binnenkomer waar ik alleen maar blij mee kan zijn”, vertelde Watrin na afloop. “Er stond een heel felle wind en ik had bovendien best veel stress voor mijn eerste horderace van het seizoen. Dat ik in die omstandigheden al zo hard kan lopen, is echt veelbelovend. Ik liep nog heel defensief. Als ik er volgende keer van bij de start in durf te vliegen, zal het meteen harder gaan. Als ik zie met welke tijd ik hier kan openen, mag ik van die WK-limiet een doel maken. Ik heb nog een kleine vier weken.”

Door een blessure aan de hamstrings was de voorbereiding van Watrin allesbehalve ideaal. “Midden mei heb ik twee weken nauwelijks gelopen”, vertelt hij. “Daarom wist ik niet wat ik hier kon verwachten. Zelfs mijn eigen coach had zenuwen, omdat ik mezelf op training niet echt heb kunnen testen.”

De wedstrijdplanning van Watrin voor de komende weken ligt nog niet honderd procent vast, maar twee wedstrijden staan al zeker op de planning: Genève aanstaande zaterdag en het BK in Gentbrugge twee weken later.