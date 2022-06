Ontsnapte koeien amuseren zich in zwembad van hotel: “Zo’n onverwachte bezoekers zie je niet elke dag”

Een eigenaar van een hotel in Costa Rica kon zijn ogen niet geloven toen zijn gasten het zwembad plots moesten delen met twee koeien. De dieren waren ontsnapt op een boerderij en hadden besloten om zich kostelijk te amuseren in het frisse water. “Je beleeft veel in Costa Rica”, aldus de eigenaar Tuki Tuki Lodge. “Maar zo’n onverwachte bezoekers zie je niet elke dag.” De dieren werden uiteindelijk weggehaald uit het hotel, waarna de veehouder werd ingelicht dat hij zijn dieren kon komen halen.