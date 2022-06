Onze tv-tips: een verzoeningsgesprek, de rauwe waarheid en Duitse terroristen

Recht in de ogen

NPO1, di, 21.21u

Wat als je daders en slachtoffers van misdrijven samenbrengt om met elkaar in gesprek te gaan? In Nederland gebeurt het onder de term herstelrecht. Dat kan zowel gaan over kleine criminaliteit als zware misdaad. Soms een maat voor niks, maar soms ontstaan er ook ontroerende ontmoetingen. Woede en tegenstellingen maken plaats voor begrip en erkenning. Voor het eerst zijn camera‘s aanwezig tijdens ontmoetingen, journalist Charles Groenhuijsen kijkt toe. (tove)

See what you made me do

NPO3, di, 22.06u

Aangrijpende documentaire over huiselijk geweld, gemaakt door een Australische journaliste. Het is soms een uitdaging om te blijven luisteren naar de harde verhalen van de slachtoffers. Vaak willen we de verhalen niet horen omdat ze te pijnlijk zijn. De openingsscène toont meteen aan dat dit een uurtje is dat aan de ribben blijft kleven. We horen een noodoproep van een man die zijn ex-partner om het leven heeft gebracht. (tove)

Die Hard

VTM 3, di, 22.50u

De film begint in Los Angeles, waar politieagent John McClane aanwezig is bij een kerstfeest. Ondertussen valt een groep Duitse terroristen onder leiding van Hans Gruber het gebouw binnen, waarna het gebouw hermetisch wordt afgesloten. De film was eind jaren 80 een groot succes. En zorgde ervoor dat hoofdrolspeler Bruce Willis, die recent zijn pensioen aankondigde, een veelgevraagd acteur werd in Hollywood. Die Hard werd door Entertainment Weekly uitgeroepen tot beste actiefilm ooit. (tove)