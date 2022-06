Okra Beek fietst vier dagen in de omgeving van Valkenburg

"De eerste dag fietsten we een 70-tal km van Beek naar Eys", klinkt het bij de Okra-leden. "Met de nodige tussenstops bereikte iedereen op een veilige manier onze verblijfplaats Eyserhof. Eys zal menig fietsliefhebber bekend in de oren klinken: de Eyserbosweg die vanuit het dorpje omhoog gaat, is een van de bekendste kuitenbijters uit de Nederlandse wielerklassieker Amstel Gold Race. Fietsen rond Eys betekent dan ook dat er wel iets van je gevraagd wordt: het Limburgse heuvelland is bijna nergens echt vlak. Voor die inspanningen krijg je echter wel veel terug, want het landschap is wonderschoon."

De tweede dag werd er, na een heerlijk ontbijt, gefietst naar Heerlen via Bocholtz. "We brachten een bezoek aan onder meer de botanische tuin in Kerkrade en het kasteel Erenstein, bekend van het tv-programma ‘De verraders’. In Heerlen konden we kiezen voor een mooie stadswandeling, een terrasje of shoppen. ’s Avonds zorgden frietjes en snacks à volonté ervoor dat ons energiepeil weer bijgesteld werd. De volgende dag fietsten we via het bedevaartsoord Wittem en Margraten, waar een bezoek gebracht werd aan het enige Amerikaanse kerkhof in Nederland, naar Valkenburg. ’s Avonds mocht een barbecue zeker niet ontbreken."

Na elk avondmaal werd er plezier gemaakt. "Kaarten, rummikub, skipbo, wandelen, babbelen, crossboccia... Iedereen kon genieten van het gezellig samenzijn", klinkt het nog. "De laatste dag werd de terugtocht aangevat. Via Gulpen, Wijlre, Shin op Geul werd er gepauzeerd in, jawel Beek/Genhout (NL). Deze fantastische fietsvierdaagse, waarbij veel discipline werd getoond, werd afgesloten met een heerlijk driegangenmenu in het restaurant van Kempenheuvel. Dank aan de organisatoren, de wegkapiteins, de meisjes van de bezemwagen, aan Jan de kofferman en aan alle sportievelingen."