164 ploegen op post tijdens Hemelvaarttoernooi KGS Bree-Beek

Met dank aan alle deelnemers, jeugdverantwoordelijken, trainers, ouders, spelers, sympathisanten, scheidsrechters, het Rode Kruis, de sponsors en de vele vrijwilligers werd het tornooi weer een groot succes. 164 ploegen, de meer dan 1.500 spelers, de duizenden supporters, de weergoden: iedereen was de club gunstig gezind. “En zeker niet vergeten: het uiterst sportieve gedrag van iedereen en de vele felicitaties die we mochten ontvangen voor de perfecte organisatie”, klinkt het. “We zijn trots op onze medewerkers, liefst 255 taken werden met plezier ingevuld.”