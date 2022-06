Limburgse trimhockeyers aan de bak in Sint-Truiden

Trimhockey is een recreatieve vorm van hockey voor volwassenen. De hockeymama’s en -papa’s die de sport in de meeste gevallen via hun kinderen leerden kennen, spelen in gemengde teams hockey op een half veld.

De trimmers van Hasselt Stix, die elke dinsdagavond het beste van zichzelf geven op de sportsite van Kiewit, gingen graag op bezoek bij de sympathieke buren van Hockeyclub Sint-Truiden. Ze speelden met een klein trimploegje en wonnen drie van de vier matchen. Zo eindigden ze op een mooie tweede plaats. De ploeg uit Keerbergen scoorde meer doelpunten en won. Tijl Vermant was de gelegenheidscoach. Steven Pirotte, Steven Vandewal, Geert De Maesschalck, Vincent Hommes, Madelon Janssen en Adinda Cha beleefde samen een leuke en sportieve avond.