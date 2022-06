Drieprovinciënroute uitgeregend

Beringen

Op zondag 5 juni was er na twee jaar uitstel weer een Drieprovinciënroute. Met vertrekpunten in Beringen, Tessenderlo, Laakdal, Meerhout en Ham konden deelnemers weer 39 of 63 kilometer fietsen op het grondgebied van de provincie Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant.