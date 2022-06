Kinderen maken bijenhotels in de bib

In het kader van de Week van de Bij maakten de kinderen in de bib van Beringen een tof bijenhotel.

Op 1 juni was er een workshop ‘insectenhotel maken’ voor kinderen onder begeleiding van de sociale werkplaats De Winning. Een 20-tal kinderen mochten hun bijenhotel mee naar huis nemen na de workshop. Ook volgen er nog enkele andere activiteiten in het bijenthema. Zo is er op dinsdag 14 juni de lezing ‘Britt Van Marsenille en haar bijen’ en op woensdag 15 juni om 14 uur vertelt de stadsimker zijn verhaal voor kinderen tot en met 8 jaar.

Inschrijven via bibliotheek.beringen.be, 011/45.08.10 of aan de infobalie van de bib.