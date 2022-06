Leerlingen Sint-Martinusscholen genieten van hun galabal

Herk-de-Stad

Voor de laatstejaars van de Sint-Martinusscholen in Herk-de-Stad startte het hemelvaartweekend op woensdagavond 27 mei met veel glitter en glamour. In de Markthallen vond hun galabal plaats. Wekenlang leefden de leerlingen ernaartoe: Welke date vraag ik mee? Op welke manier vraag ik mijn date? Hoe wil ik samen met mijn date toekomen? In welke avondjurk of welk pak zet ik mijn beste beentje voor?