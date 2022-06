Neos Herk-de-Stad op uitstap in Merksem

"Een gids en een oud-cipier brachten een boeiend verhaal over de geschiedenis van de vrijheidsberoving in België, van de middeleeuwen tot vandaag", klinkt het bij de Neos-leden. "Verder ging het ook over de vroegere landloperskolonies van Wortel en Merksplas. Aan de hand van maquettes, voorwerpen en foto’s werd hun verhaal tot leven gewekt. Wat beide verhalen verbindt, is de aanpak van armoede doorheen de tijden. Tot 1993 kon wie niet genoeg geld op zak had om een brood te kopen, opgepakt en naar een ‘landloperskolonie’ gestuurd worden. Voor velen was dit een goede oplossing. Ze werkten op de boerderij of in een atelier, ze kregen eten, sliepen in een bed en konden af en toe in bad. Tot de Wet op de Landloperij in 1993 afgeschaft werd. De landlopers moesten weg. Velen kwamen terecht in een opvangtehuis, maar een aantal van hen moesten noodgedwongen opnieuw op straat slapen. Na het middagmaal maakten we een lange wandeling in het 600 hectare groot domein, waarbij we ook het kerkhof bezochten, met eenvoudige, witte kruisjes waarop alleen een nummer stond. Om de dag mooi af te sluiten, genoten we nog van een biertje op het terras van een restaurant in de prachtig gerestaureerde hoevegebouwen."