Ham

Meimaand is Mariamaand en dat houdt KWB Kwaadmechelen elk jaar in ere door de voorlaatste dinsdag van de meimaand een korte bezinning te houden. Dat doen ze telkens bij het kapelletje in de Driehoekstraat dat er begin jaren 80 gebouwd werd door de KWB-afdeling zelf. Iets meer dan 20 aanwezigen luisterden naar enkele mooie teksten over Maria en over moeders.