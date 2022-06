Heemkring Glatbeke op stap in Onze-Lieve-Vrouw-Waver

De busuitstap van Heemkring Glatbeke was opnieuw een schot in de roos. In de voormiddag kwam het beklijvende verhaal van het Fort van Breendonk in WO II aan bod en in de namiddag de pracht en praal van het Ursulinenpensionaat in Onze-Lieve-Vrouw-Waver, met als klap op de vuurpijl de Wintertuin. Zo'n 39 geïnteresseerden gingen een hele dag op pad en genoten van de uitstap.