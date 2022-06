Superman op bezoek in VBS De Wijzer in Wijer

Die ochtend kwam superman langs op school, maar hij was niet zo vrolijk als anders. Hij wou geen superman meer zijn en was op zoek naar een nieuw beroep. De kinderen gingen hem hiermee helpen. Ze probeerden in groepjes allerlei beroepen uit. Ze maakten kennis met het werk van vuilnisman, bouwvakker, ober, kok, dokter, fotograaf, postbode, politie, militair… Elke leerkracht had zich voor de gelegenheid uitgedost in een van deze beroepen en had een leuke activiteit gepland. Zo mochten de kinderen een zo hoog mogelijke toren bouwen, postkaartjes maken, vuilniszakken gooien en een parcours afleggen. Aan het eind van de voormiddag nam superman zijn besluit. Hij zou vanaf nu leerkracht zijn in een klasje van VBS De Wijzer, want dat leek hem toch wel het leukst van alles.