Alexis Vuillermoz is de snelste uit vroege vlucht en wint in Dauphiné, Wout van Aert wint sprint van peloton maar verliest leiderstrui

Alexis Vuillermoz heeft de tweede etappe van het Critérium du Dauphiné gewonnen. In een rit met heel wat hoogtemeters liet het peloton zich verrassen door de vroege vlucht. In een spurt met vijf was de Fransman van TotalEnergies uiteindelijk de snelste. Door de bonificatieseconden neemt Vuillermoz ook de leiderstrui over van Wout van Aert, die vijf seconden later nog de sprint van het aanstormende peloton won.

Hoe kwam de zege tot stand?

In de heuvelachtige rit met vier beklimmingen nam een zestal na twintig kilometer de benen. Onder hen ook één Belg: Xandres Vervloesem van Lotto-Soudal. Zijn medevluchters luisterden naar de namen van Kevin Vermaerke (Team DSM), Olivier Le Gac (Groupama - FDJ), Anthony Delaplace (Team Arkéa - Samsic), Alexis Vuillermoz (TotalEnergies) en Anders Skaarseth (Uno-X Pro Cycling Team). De zes werkten goed samen en hadden al vrij snel een mooie voorgift op het peloton, dat ook wel liet begaan.

Jumbo-Visma liet de vluchters wel niet te ver wegrijden. De mannen van Wout van Aert menden de hele dag het peloton en lieten de koplopers niet meer dan 4’30” uitlopen. Op de Col de Mézilhac, de 11-kilometer lange derde klim van de dag, moest Xandres Vervloesem voorin wel lossen. In het peloton ging het dan weer te snel voor Dylan Groenewegen. Met dan nog meer dan 50 kilometer te gaan zou de Nederlandse spurter ook vandaag niet meedoen voor ritwinst.

De leiders zonder de geloste Vervloesem — © AFP

In het peloton kwam Ineos in de persoon van Laurens De Plus Jumbo-Visma een handje toesteken. Het beulwerk van De Plus zorgde ervoor dat het achtervolgende groepje met Groenewegen op ruime afstand werd gehouden. Toch hielden de vluchters goed stand. Met nog 20 kilometer te gaan had het vijftal nog steeds een bonus van anderhalve minuut op het peloton. Van Aert maande zijn troepen maar beter aan om tempo te maken, want anders zou hij zijn gele trui onherroepelijk verliezen.

Op het laatste knikje van de dag ging het in het peloton wel sneller nadat ook Trek-Segafredo in functie van Jasper Stuyven een mannetje bijschoof. De koplopers zagen hun voorsprong plotsklaps gereduceerd tot een halve minuut. Toch realiseerden ze uiteindelijk nog een huzarenstukje door voor het peloton uit te blijven. In een sprint met vijf haalde Alexis Vuillermoz het voor Skaarseth en Le Gac. Door de bonificatieseconden verovert de Fransman ook de gele trui. Wout van Aert won de sprint van het aanstormende peloton.

Hoe verging het de Belgen?

Henri Vandenabeele zal niet meer aan de start van de derde etappe verschijnen. Onze landgenoot van Team DSM voelde zich niet helemaal lekker en stapte met nog 50 kilometer te gaan in de volgwagen.

Top tien:

1. Alexis Vuillermoz

2. Anders Skaarseth

3. Olivier Le Gac

4. Kevin Vermaerke

5. Anthony Delaplace

6. Wout van Aert

7. Ethan Hayter

8. Hugo Page

9. Clément Venturini

10. Aliaksandr Riabushenko