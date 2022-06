Iran kan binnen enkele weken voldoende materiaal hebben voor atoombom

Iran kan over enkele weken al over voldoende basisstoffen beschikken om een kernwapen te produceren. Dat zegt het Internationaal Atoomenergieagentschap maandag. De vraag is niet meer of, maar wel wanneer dat het geval zal zijn, zegt Rafael Grossi, de directeur-generaal van het IAEA.

Grossi beklemtoont wel dat Iran daarna nog meer tijd nodig zal hebben om met het uranium een nucleair wapen te maken.

Een week geleden had Grossi aan de lidstaten van het IAEA een niet-openbaar rapport voorgelegd, waarin stond dat Iran ongeveer 43 kilogram uranium had verrijkt tot een zuiverheidsgraad van 60 procent. Volgens een hooggeplaatste diplomaat zou ongeveer 50 kilogram voldoende zijn voor een kernkop wanneer het materiaal verder wordt verrijkt tot 90 procent.

De Raad van Gouverneurs van het IAEA, die deze week in Wenen bijeenkomt, zal zich daarnaast nog bezighouden met de weigering van Teheran om opheldering te verschaffen over geheime nucleaire activiteiten in het verleden. Het IAEA wil meer uitleg krijgen over technische apparatuur “die relevant is voor niet-vreedzame doeleinden”.

De verrijking van uranium en het gebrek aan medewerking van Teheran zetten de bijzonder moeizame onderhandelingen over de hernieuwing van het nucleair akkoord uit 2015 verder onder druk. De hernieuwde beperkingen op het Iraanse nucleaire programma zijn zo goed als onderhandeld, maar Washington en Teheran liggen nog steeds overhoop over de opheffing van de Amerikaanse sancties.