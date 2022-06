Beringse videoartiest verbaast Simon Cowell met deepfake van zichzelf in ‘America’s got talent’

U kent Chris Umé misschien nog als de videoartiest die begin 2021 viraal ging met een deepfake van Tom Cruise. Diezelfde Belg heeft nu ook van zich laten spreken in ‘America’s got talent’, waar hij de juryleden aan het lachen bracht met een live zangprestatie van Simon Cowell… terwijl dat jurlid zelf toekeek.

Umé en zijn zakenpartner waren nog wat vaag toen ze tijdens de audities van het zeventiende seizoen van ‘America’s got talent’, dat afgelopen week begon, kwamen vertellen wat hun ‘talent’ was. Daarvoor hadden ze namelijk de hulp nodig van Daniel Emmet, een Amerikaanse zanger die vier jaar geleden al furore maakte in het televisieprogramma.

Pas wanneer Emmett begint te zingen en jurylid Simon Cowell simultaan op het grote scherm achter hem verschijnt, dat het talent van Umé duidelijk wordt: de Belg staat namelijk bekend om zijn deepfakes, technologie waarbij met behulp van artificiële intelligentie valse videobeelden van iemand gemaakt kunnen worden.

LEES OOK. Hoe Tom Cruise Beringenaar tot hét gezicht van deepfake maakte

Terwijl Emmett het beste van zichzelf geeft, wil Cowell schijnbaar graag door de grond zakken, maar bij de andere juryleden én bij het publiek is het hilariteit troef. Al is Cowell na afloop wel lovend: “Is het ongepast om verliefd te worden op een deelnemer?”, zegt de notoir arrogante Engelsman grappend. “Het is vreemd, maar ik hou van je, Daniel. Ik heb altijd gezegd dat er zoiets bestaat als de perfecte deelnemer: een fantastische zanger die er geweldig uitziet. Wel, vandaag hebben we hem gevonden.”

Ook van de andere juryleden Heidi Klum, Sofia Vergara en Howie Mandel kreeg Umé het groene licht, we zullen hem later dit seizoen dus nog eens zien.