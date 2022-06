Bestuurder vlucht via middenberm voor verkeerscontrole in Zonhoven: bumper verloren

Op de zogeheten baan Hasselt-Eindhoven (N74) in Zonhoven heeft een bestuurder zondagmorgen rechtsomkeer gemaakt via de middenberm om te ontkomen aan een controle. De bestuurder reed tegen het verkeer in op de middenberm en hij verloor zijn bumper. Tijdens de controle op de N74 reden zes bestuurders onder invloed van alcohol of drugs.

De politie Limburg Regio Hoofdstad controleerde in de nacht van zaterdag op zondag ook op het uitgaansleven in Hasselt. Daar werden twintig bestuurders uit het verkeer gehaald. Vier bestuurders hadden een glas te veel op en twee bestuurders zaten onder invloed van drugs. Zes bestuurders hadden zowel alcohol gedronken als drugs genomen. Tijdens de controle konden drie bestuurders geen rijbewijs tonen, doordat al was ingetrokken bij een eerdere controle. Hun auto werd getakeld en ingehouden voor de duur dat hun rijbewijs nog was ingetrokken. Een fietser die van de fiets viel, werd gecontroleerd. Hij had zowel alcohol als drugs gebruikt. Van de 167 bestuurders die werden getest, reden er 19 onder invloed.

Op maandagochtend was er opnieuw een verkeerscontrole. Die werd uitgevoerd op de Gouverneur Verwilghensingel in Hasselt. Op dat vroege uur hadden zes bestuurders te veel gedronken en zes andere bestuurders waren nog onder invloed van drugs.

maw