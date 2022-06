Fernande en François stellen tuin met honderdduizend rozen open

Fernande Gerrits en François Vandersmissen uit Zepperen hebben samen een grote passie: rozen. Duizenden rozenstruiken in alle mogelijke modellen en maten, honderden verschillende variëteiten of soorten sieren hun tuin. En die laten ze graag zien aan de liefhebbers van de edelste onder de bloemen.

Fernande en François trekken vaak door heel Europa, op zoek naar die ene roos die nog mankeert in hun collectie. Vanaf nu komen de rozen tot volle bloei en zijn ze op hun mooist. Het koppel laat hun rijkdom maar al te graag zien aan iedereen die het wil. In hun tuin krijg je tekst en uitleg over bijna alle rozen, over de kweek en het onderhoud, maar kan je vooral genieten van de schoonheid van wel honderdduizend rozen.

De tuin van Fernande en François bevindt zich op Gippershoven 15 in Zepperen. Na een belletje (0478/75.12.58) zijn bezoekers er meer dan welkom.