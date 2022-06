We moeten collectief ‘ont-angsten’: “Er is tegenwoordig een heel scala aan angsten. En aan de basis ligt hetzelfde”

Het is hoog tijd dat we psychisch welzijn als een sociaal probleem zien, en niet als een probleem van het individu, zegt socioloog Rudi Laermans. Tegenwoordig kennen we zoveel angsten, die allen een gedeelde component kennen, aldus de socioloog. “Het is tijd dat we onder ogen zien dat onze individualistische manier van samenleven die angsten in de hand werkt, en dat we op samenlevingsniveau de dingen moeten veranderen.”