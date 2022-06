Spectaculaire jumps doen en toch zacht landen? Sky Park in Genk officieel geopend

In het Nationaal Park Hoge Kempen van Genk is zondag officieel het Sky Park ingehuldigd. Naast een hoogtechnisch MTB-parcours en een spectaculaire bliksemtrap trok vooral de dry slope (droge helling) de meeste aandacht naar zich toe. “Vroeger moesten onze topsporters naar het buitenland, nu zakken de buitenlanders naar België af om te trainen”, aldus Vlaams minister van Sport Ben Weyts die zichtbaar onder de indruk was van het nieuwe paradepaardje van Sport Vlaanderen dat een stevig kostenplaatje met zich meedraagt.