Jonge racer verliest rijbewijs en auto na rit met 150 km/u op Kasteletsingel in Beringen

Op de Kasteletsingel geldt een maximumsnelheid van 90 km/u. Volgens de politie bracht de bestuurder andere weggebruikers onnodig in gevaar. “Verkeersveiligheid blijft een belangrijk aandachtspunt in onze politiezone. Het onmiddellijk bestuurlijk in beslag nemen van dergelijke voertuigen is één van de middelen die we hiervoor toepassen en waarvan we hopen hiermee de bestuurders te kunnen overtuigen dat dergelijk rijgedrag echt niet door de beugel kan”, zegt Thomas Vints, burgemeester van Beringen en voorzitter van het politiecollege.

Nog zes snelheidsduivels werden vorig weekend in Beringen geverbaliseerd. Op de Koolmijnlaan (70 km/u) haalden vijf overtreders snelheden tussen 121 km/u en 150 km/u. Op de Industrieweg (70 km/u) reed een bestuurder 180 km/u.

In Tessenderlo werd ook gecontroleerd op de Industrieweg. Daar zijn twee overtreders geflitst met snelheden van 110 en 128 km/u. De ploeg stond ook een tijdlang opgesteld langs de Heppensesteenweg in Ham.

Van de 1.037 gecontroleerden zijn er 198 geflitst. Dit is een overtredingspercentage van 19 procent.

maw