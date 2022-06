Neymar bezorgt Brazilië late zege in oefenduel tegen Japan

Brazilië heeft maandag het voetbalseizoen afgesloten met een 0-1 zege in een vriendschappelijke interland in Tokio tegen Japan. Neymar (77.) zorgde met een rake elfmeter voor het enige doelpunt in de Japanse hoofdstad.

De Brazilianen kwamen op volle sterkte aan de aftrap tegen Japan. Naast Neymar (PSG) stonden ook onder meer Alisson Becker (Liverpool), Marquinhos (PSG) en het Real Madrid-trio Eder Militao, Casemiro en Vinicius Junior in de basis. Bij Japan begon Junya Ito (Genk) aan de match. Kaoru Mitoma (Union) viel in en Daniel Schmidt (STVV) bleef op de bank. Er was ook speelgelegenheid voor voormalig STVV-spelers Daichi Kamada en Wataru Endo.

Dankzij zijn doelpunt komt Neymar opnieuw dichter bij Pelé, die in zijn internationale carrière 77 keer de weg naar de netten vond. Neymar zit nu aan 74 stuks, waardoor het onvermijdelijk lijkt dat Neymar de nu 81-jarige Pelé nog zal inhalen.

© AFP

Brazilië won vorige donderdag ook al vriendschappelijk met 1-5 van Zuid-Korea. Ook toen stond Neymar twee maal aan het kanon, telkens vanop de strafschopstip. De Brazilianen kunnen na deze interland met vakantie.

Voor Japan staat de Kirin Cup nog op het programma. Daarin treffen Ito en co vrijdag in de halve finales Ghana. Volgende week dinsdag is er nog een finale en troostfinale.