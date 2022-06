Recordaantal bloedgevers in Meeuwen dankzij Smartschool-collega’s

Oudsbergen

Tijdens de voorbije bloedinzamelingen in Meeuwen is er bij het Rode Kruis Meeuwen-Gruitrode een record geklopt. “In Gruitrode mochten we al een 100-tal bloedgevers ontvangen, in Meeuwen telden we er 134, waarvan 19 nieuwe bloedgevers”, zegt voorzitter René Dirx. “Een succes.”

Evi Hoydonckx van Smartschool kwam op het idee om samen met haar collega’s bloed te geven. “Zelf geef ik al jaren bloed, nu kon ik mijn collega’s motiveren om ook bloed te doneren”, vertelt Evi. “De bedoeling is dat we met Smartschool driemaandelijks bloed zullen geven.” Het Rode Kruis Meeuwen-Gruitrode is erg tevreden met dat initiatief. “Hopelijk volgen andere bedrijven dit schitterend initiatief om gezamenlijk bloed te doneren.” rdr