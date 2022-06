Yanina Wickmayer haalt de hoofdtabel niet in Rosmalen

Yanina Wickmayer (WTA 749) heeft zich maandag niet kunnen plaatsen voor de hoofdtabel van het WTA-toernooi in het Nederlandse Rosmalen (gras/251.750 dollar). De 32-jarige Antwerpse verloor in haar tweede (en laatste) kwalificatieronde na één uur en 26 minuten tennis in twee sets (6-1 en 7-5) van de Australische Storm Sanders (WTA 240).

De partij was oorspronkelijk zondag al voorzien, maar werd uitgesteld door de regen. Ook maandag was er oponthoud door regenbuien.

Zaterdag won Wickmayer in de eerste kwalificatieronde haar eerste wedstrijd op het WTA-circuit sinds augustus 2020. Ze rekende in twee sets (6-1 en 7-5) af met de Finse Anastasia Kulikova (WTA 182).

Wickmayer keerde in februari terug in het tennis na in april vorig jaar voor het eerst mama te zijn geworden. Sinds haar terugkeer speelde ze tot dusver enkel ITF-toernooien. Ze kreeg in Rosmalen een wildcard voor de kwalificaties.

Wickmayer vervoegt zo op de hoofdtabel niet de vier andere Belgische speelsters in Rosmalen. Dat zijn achtste reekshoofd Elise Mertens (WTA 29), Alison Van Uytvanck (WTA 46), Greet Minnen (WTA 88) et Kirsten Flipkens (WTA 308).