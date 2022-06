42ste editie van Pinksterfeesten bij KAJ Vostert

Bree

Het afgelopen weekend was de KAJ van de Vostert alweer aan de 42ste editie van de Pinksterfeesten toe. “Na een gedwongen onderbreking van twee jaar konden we weer aan de slag”, zegt Etienne Cordeel van de KAJ. “Vrijdagavond startten de feesten met de traditionele kienavond, zaterdag was er de kindermiddag en op zondag sloten we af met een Vlaamse kermis en rommelmarkt. Jammer genoeg viel zondagmiddag grotendeels in het water door het regenweer, maar met onze trouwe aanhang en supporters maakten we er toch nog een gezellige wafelenbak van.” pabr