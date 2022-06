Guy Pax en Fabienne Ovart meten de schade op in hun huis in de Beekstraat. “We hebben zeker voor enkele duizenden euro’s kosten.” — © Raymond Lemmens

Gingelom

Gingelom meet de schade op na de overstromingen van zondag. Vooral de Beekstraat in Montenaken werd bijzonder zwaar getroffen. “Onze auto dreef door de straat en alles in ons huis is vernield”, zeggen Sandra Croon en Kevin Jacobs met de tranen in de ogen.