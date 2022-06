Veel volk op opening Vintage Chroom Meeting

Lanaken

Voor de opening van het zesde seizoen van de Vintage Chroom Meeting zakten zo’n 200 oldtimers af naar het centrum van Lanaken. “Dit is de start van enkele maanden volop genieten”, zegt Addy den Biggelaar. “Tot eind september verzamelen we namelijk weer elke dinsdag vanaf 18 uur op de parking achter het cultureel centrum in Lanaken. De liefhebbers van klassieke auto’s en motorfietsen kunnen hier dan telkens weer hun hartje ophalen.” De bezitters van de prachtige klassiekers trokken er tijdens het openingsevenement alvast samen met Old Cars Rustiek Lanaken op uit voor een mooie rondrit. Tussen de foodtrucks en de oldtimers was er zaterdag ook een optreden van The Jemb. joge