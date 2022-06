Medewerker van Disneyland Parijs verpest romantisch huwelijksaanzoek voor iconisch kasteel

Het fout gelopen aanzoek werd gefilmd en vond al snel zijn weg naar sociale media. “Hij verpeste het moment van mijn beste vriend”, luidt het bovenschrift. “Hij had nochtans op voorhand toestemming gevraagd.”

Maar dat was blijkbaar niet voldoende om het podium voor het kasteel te mogen bestijgen, iets waar het personeelslid hen heel snel attent op maakte. Tot woede van de omstanders én het volledige internet.

De reacties op de video waren dan ook niet mals voor de medewerker van Disneyland en al snel werd zijn ontslag geëist. “Ik weet niet of hij meer genoegen schept in het uitvoeren van de reglementen of in het verwoesten van het aanzoek”, scheef iemand. “Hij amuseert zich te kostelijk.”

Disneyland heeft zich naar eigen zeggen verontschuldigd bij het koppel en hen aangeboden om de situatie recht te zetten. “We betreuren de manier waarop dit is afgehandeld”, klonk het in een mededeling.

(pjv)