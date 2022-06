Moeder en zoon tuinieren samen in volkstuintjes van Limburgs Landschap

Houthalen-Helchteren

Thomas Eerdekens tuiniert samen met zijn moeder Hilde in de volkstuin van Limburgs Landschap. Thuis bij moeke hebben ze elk een eigen perceeltje, hier hebben ze een gemeenschappelijk project. Zondag waren ze samen present op de opentuinendag.

“Thomas en ik hebben een gemeenschappelijke interesse voor de moestuin”, vertelt Hilde. “Nu ik op pensioen ben, heb ik tijd en kan ik hier tussendoor al eens komen schoffelen of water geven.” Thomas heeft een speciale interesse voor de vergeten groenten. “Zoals kardoen”, zegt Thomas. “In de 16de eeuw ontstond de artisjok als mutatie van de kardoen. Van de kardoen kan je de blaren opeten. Mijn favoriete groente is de pastinaak. Ze groeit vanzelf in vruchtbare grond en is terug van weggeweest. Wist je trouwens dat ook het loof van de radijs heel lekker is voor in de soep?” jli